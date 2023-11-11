Кирпичева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1923
Сын: Кирпичев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Алексеевич
Федоровское, Зверинцевская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпичева Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975