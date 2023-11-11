Кирпичева Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1923

Сын: Кирпичев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Алексеевич

Федоровское, Зверинцевская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирпичева Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Кирпичев Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпичев Сергей Алексеевич

Смерть
1975
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