Лукоянова-Мягкова Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1898
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.08.1911
Дочь: Лукоянова-Рудакова-Слепинина Евдакия Степановна
Отец ребёнка: Лукоянов Степан Емельянович
Смерть
Неизвестно