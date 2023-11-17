Лукоянова-Мягкова Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова-Мягкова Анисия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1872 по 1876 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1898

Муж: Лукоянов Степан Емельянович

Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.08.1911

Дочь: Лукоянова-Рудакова-Слепинина Евдакия Степановна

Отец ребёнка: Лукоянов Степан Емельянович

Смерть
Неизвестно
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