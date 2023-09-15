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Юров Геннадий Алексеевич
Юров Геннадий Алексеевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
06.12.1970
Пол
Мужской
Отец
Юров Алексей Григорьевич
1939 г.р.
Мать
Артамонова Галина Михайловна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1970
Отец:
Юров Алексей Григорьевич
Мать:
Артамонова Галина Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
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