Цвирко Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдакия Фелициановна
Отец ребёнка: Цвирко Фелициан Фёдорович
Рождение ребёнка
23.04.1837
Сын: Цвирко Георгий Фелицианович
Отец ребёнка: Цвирко Фелициан Фёдорович
заст. Вороничи
Рождение ребёнка
28.05.1841
Сын: Цвирко Гавриил Фелицианович
Отец ребёнка: Цвирко Фелициан Фёдорович
заст. Боровые
Рождение ребёнка
1845
Сын: Цвирко Антон Фелицианович
Отец ребёнка: Цвирко Фелициан Фёдорович
Смерть
Неизвестно