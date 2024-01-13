Цвирко Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвирко Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдакия Фелициановна

Отец ребёнка: Цвирко Фелициан Фёдорович

Рождение ребёнка
23.04.1837

Сын: Цвирко Георгий Фелицианович

Отец ребёнка: Цвирко Фелициан Фёдорович

заст. Вороничи
Рождение ребёнка
28.05.1841

Сын: Цвирко Гавриил Фелицианович

Отец ребёнка: Цвирко Фелициан Фёдорович

заст. Боровые
Рождение ребёнка
1845

Сын: Цвирко Антон Фелицианович

Отец ребёнка: Цвирко Фелициан Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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