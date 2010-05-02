Могътазиров Азат Таҗи Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1931
Дата смерти02.05.2010
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1931
Отец: Могътазиров Таҗи Могътазир Улы
Мать: Хәлимә
Рождение ребёнка
04.08.1958
Рождение ребёнка
23.02.1960
Рождение ребёнка
02.09.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
02.05.2010