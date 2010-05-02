Могътазиров Азат Таҗи Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могътазиров Азат Таҗи Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1931

Дата смерти

02.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1931

Отец: Могътазиров Таҗи Могътазир Улы

Мать: Хәлимә

Рождение ребёнка
04.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мәргубә

Рождение ребёнка
23.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мәргубә

Рождение ребёнка
02.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мәргубә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мәргубә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мәргубә

Смерть
02.05.2010
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