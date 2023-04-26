Панкратов Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1937

Дочь: Ханина Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Панкратова Анна

Никитино, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкратова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Панкратова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Николай

Мать ребёнка: Панкратова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Панкратова Анна

Смерть
Неизвестно
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