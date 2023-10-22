Шумилова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шумилов Валентин Петрович
Отец ребёнка: Шумилов Петр Варламович
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №52/317
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шумилова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Шумилов Петр Варламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно