Шумилова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилова Ирина

Шумилова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шумилов Валентин Петрович

Отец ребёнка: Шумилов Петр Варламович

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №52/317
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шумилова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Шумилов Петр Варламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Петр Варламович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close