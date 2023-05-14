Данилов Игнат Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Данилова Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: Данилова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Данилова Дарья Игнатовна
Мать ребёнка: Данилова Анна Алексеевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно