Данилов Игнат Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Игнат Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Данилова Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Данилова Анна Алексеевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Данилова Дарья Игнатовна

Мать ребёнка: Данилова Анна Алексеевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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