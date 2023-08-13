Соколов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Место рождения

НЕЯ

Дата рождения

17.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

НЕЯ
Бракосочетание
06.11.1981

Жена: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
09.03.1986

Сын: Соколов АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
13.08.1991

Сын: Соколов АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
04.07.1994

Дочь: Вишнёва ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

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