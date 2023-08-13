Соколов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНЕЯ
Дата рождения17.01.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
НЕЯ
Бракосочетание
06.11.1981
Рождение ребёнка
09.03.1986
Сын: Соколов АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
13.08.1991
Сын: Соколов АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
04.07.1994
Дочь: Вишнёва ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА