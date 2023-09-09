Столбова Мавра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Мавра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

До 1853

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Столбов Петр Панкратиевич

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Столбов Петр Панкратиевич

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Место жительства
1846
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Столбов Петр Панкратиевич

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Петр Панкратиевич

Смерть
До 1853
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