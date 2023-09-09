Столбова Мавра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиДо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Столбов Петр Панкратиевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Столбов Петр Панкратиевич
Место жительства
1846
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Столбов Петр Панкратиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1853