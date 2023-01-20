Виноградова (Журавлева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Журавлева) Надежда

Место рождения

Кольчигиз

Дата рождения

19.05.1947

Дата смерти

20.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1947

Отец: Журавлев Матвей

Мать: Журавлева Александра

Кольчигиз
Рождение ребёнка
04.02.1966

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Виноградов Эдуард

г. Киселёвск, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.05.1968

Сын: Виноградов Владимир

Отец ребёнка: Виноградов Эдуард

Смерть
20.01.2023
Ленинградская область
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