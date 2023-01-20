Виноградова (Журавлева) Надежда
Место рожденияКольчигиз
Дата рождения19.05.1947
Дата смерти20.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1947
Отец: Журавлев Матвей
Мать: Журавлева Александра
Кольчигиз
Рождение ребёнка
04.02.1966
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Виноградов Эдуард
г. Киселёвск, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.05.1968
Сын: Виноградов Владимир
Отец ребёнка: Виноградов Эдуард
Смерть
20.01.2023
Ленинградская область