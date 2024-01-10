Хусаинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинова ?

Хусаинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Хусаинов Гильман Кагырманович (Кагарманович)

Отец ребёнка: Хусаинов Кагырман (Кагарман)

с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1921

Сын: Хусаинов Сулейман Кагырманович (Кагарманович)

Отец ребёнка: Хусаинов Кагырман (Кагарман)

с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close