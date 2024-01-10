Хусаинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хусаинов Гильман Кагырманович (Кагарманович)
Отец ребёнка: Хусаинов Кагырман (Кагарман)
с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хусаинов Сулейман Кагырманович (Кагарманович)
Отец ребёнка: Хусаинов Кагырман (Кагарман)
с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Смерть
Неизвестно