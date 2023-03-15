Даниленко Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1868

Сын: Даниленко Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
10.09.1869

Дочь: Ефимия Михайлова

Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
20.02.1872

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
26.01.1874

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
29.04.1876

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
19.11.1878

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Михаил Яковлев

Смерть
Неизвестно
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