Даниленко Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1868
Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
10.09.1869
Дочь: Ефимия Михайлова
Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
20.02.1872
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
26.01.1874
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
29.04.1876
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
19.11.1878
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Даниленко Михаил Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно