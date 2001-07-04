Колясина (Судницына) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1915 ст.
Дата смерти04.07.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1915 ст.
Отец: Судницын Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Колясина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Энгельс Иван Августович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Энгельс Иван Августович
Смерть
04.07.2001
Бруснятское, Белоярский, Свердловская область