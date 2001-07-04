Колясина (Судницына) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колясина (Судницына) Вера Васильевна

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

10.08.1915 ст.

Дата смерти

04.07.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1915 ст.

Отец: Судницын Василий

Мать: не указана

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Колясина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Энгельс Иван Августович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Энгельс Иван Августович

Смерть
04.07.2001
Бруснятское, Белоярский, Свердловская область
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