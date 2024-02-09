Сибгатуллин Халилулла
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Хуснетдинов Сибгатулла
Мать: Шамшия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Фарзаня
Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Зяйтюня
Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы
Рождение ребёнка
24.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сибгатуллин Максут
Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы
Рождение ребёнка
1941
Сын: Сибгатуллин Исхак
Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Рауза
Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салеха Багаутдин Кызы
Смерть
Неизвестно