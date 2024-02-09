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Сибгатуллин Халилулла

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Хуснетдинов Сибгатулла

Мать: Шамшия

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Фарзаня

Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Зяйтюня

Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Сибгатуллин Максут

Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Сибгатуллин Исхак

Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Рауза

Мать ребёнка: Салеха Багаутдин Кызы

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салеха Багаутдин Кызы

Смерть
Неизвестно
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