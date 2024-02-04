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Чирков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1925

Отец: Чирков Василий Иванович

Мать: Чиркова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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