Чирков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1925
Отец: Чирков Василий Иванович
Мать: Чиркова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Валерий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно