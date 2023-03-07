Стародумова Дарья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Дарья Кондратьева

Место рождения

поч. Зырянский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Зырянский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Стародумов Филипп Васильев

Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Стародумов Федот (Федор) Васильев

Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Василий Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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