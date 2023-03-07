Стародумова Дарья Кондратьева
Место рожденияпоч. Зырянский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Зырянский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Стародумов Филипп Васильев
Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Стародумов Федот (Федор) Васильев
Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Василиса Васильева
Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Стародумов Василий Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762