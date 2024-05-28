Курочкина Евдокия Ивановна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курочкина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

01.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мельников Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Мельников Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1852

Дочь: Мельникова Агрипина Кузьминична

Отец ребёнка: Мельников Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
11.06.1853

Сын: Мельников Тихон Кузьмич

Отец ребёнка: Мельников Кузьма Васильевич

Смерть
01.05.1857
Бракосочетание
21.02.1950

Муж: Мельников Кузьма Васильевич

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