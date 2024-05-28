Курочкина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти01.05.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мельников Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Мельников Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1852
Дочь: Мельникова Агрипина Кузьминична
Отец ребёнка: Мельников Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1853
Отец ребёнка: Мельников Кузьма Васильевич
Смерть
01.05.1857
Бракосочетание
21.02.1950