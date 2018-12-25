Шатилов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1943
Дата смерти25.12.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1969
Сын: Шатилов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Саушкина - Шатилова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1971
Дочь: Шатилова - Рябова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Саушкина - Шатилова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2018