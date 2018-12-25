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Шатилов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1943

Дата смерти

25.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1969

Сын: Шатилов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Саушкина - Шатилова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1971

Дочь: Шатилова - Рябова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Саушкина - Шатилова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саушкина - Шатилова Валентина Ивановна

Смерть
25.12.2018
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