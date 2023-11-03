Белов Николай Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: Белов Яков Николаев
Рождение ребёнка
01.01.1885
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.06.1887
Сын: Белов Петр Николаев
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
19.04.1891
Сын: Белов Иван Николаев
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: Агрипина Николаева
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
16.01.1895
Дочь: Татьяна Николаева
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Белов Павел Николаев
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
13.02.1900
Дочь: Ефросинья Николаева
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
21.04.1901
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно