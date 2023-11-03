Белов Николай Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Николай Яковлев

Белов Николай Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Белов Яков Николаев

Мать: Белова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Белов Василий Николаев

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.06.1887

Сын: Белов Петр Николаев

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Белов Иван Николаев

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Агрипина Николаева

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
16.01.1895

Дочь: Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Белов Павел Николаев

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
13.02.1900

Дочь: Ефросинья Николаева

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
21.04.1901

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close