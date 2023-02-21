Логинова Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти16.02.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Логинов Кузьма Мануйлович
Отец ребёнка: Логинов Мануил
Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Мануиловна
Отец ребёнка: Логинов Мануил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Афанасий Мануйлович
Отец ребёнка: Логинов Мануил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Мануил
Смерть
16.02.1875