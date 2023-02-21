Логинова Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова Пелагея Яковлевна

Логинова Пелагея Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

16.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Логинов Кузьма Мануйлович

Отец ребёнка: Логинов Мануил

Инжу-Наволок, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Мануиловна

Отец ребёнка: Логинов Мануил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Афанасий Мануйлович

Отец ребёнка: Логинов Мануил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Мануил

Смерть
16.02.1875
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close