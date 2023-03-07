Сыкчин Данило (Данилко) Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчин Данило (Данилко) Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыкчин Борис Григорьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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