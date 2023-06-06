Фахрутдинов Миннигуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Миннигуль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Габитов Фахретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Миннигулева Бибиасма

Мать ребёнка: Мухаметева Асхабзямала

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметева Асхабзямала

Место жительства
Неизвестно
Курнали-Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно