Фахрутдинов Миннигуль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Габитов Фахретдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Миннигулева Бибиасма
Мать ребёнка: Мухаметева Асхабзямала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаметева Асхабзямала
Место жительства
Неизвестно
Курнали-Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно