Пайнагюль
Место рожденияс.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1776
Дата смерти23.10.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бахтияров Судияр
Отец ребёнка: Исангулов Бахтияр
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бахтияров Сали
Отец ребёнка: Исангулов Бахтияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азина
Отец ребёнка: Исангулов Бахтияр
Смерть
23.10.1840
Причина смерти: внутриполостная патология