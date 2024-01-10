Пайнагюль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пайнагюль

Место рождения

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1776

Дата смерти

23.10.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бахтияров Судияр

Отец ребёнка: Исангулов Бахтияр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бахтияров Сали

Отец ребёнка: Исангулов Бахтияр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азина

Отец ребёнка: Исангулов Бахтияр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
23.10.1840
Причина смерти: внутриполостная патология
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