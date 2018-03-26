Семенова (Успенская) Валентина Ивановна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения23.02.1927
Дата смерти26.03.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927
Отец: Успенский Иван
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
19.11.1955
Дочь: Леонова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1959
Сын: Семенов Станислав Михайлович
Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2018
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область