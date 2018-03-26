Семенова (Успенская) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Успенская) Валентина Ивановна

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

23.02.1927

Дата смерти

26.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927

Отец: Успенский Иван

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
19.11.1955

Дочь: Леонова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1959

Сын: Семенов Станислав Михайлович

Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Михаил Николаевич

Смерть
26.03.2018
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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