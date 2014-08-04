Ласковец Анатолий Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1938
Дата смерти04.08.2014
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1938
Рождение ребёнка
26.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ласковец Надежда
Рождение ребёнка
12.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ласковец Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ласковец Надежда
Смерть
04.08.2014
Причина смерти: хроническая ишемическая болезнь сердца 125.1