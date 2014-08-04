Ласковец Анатолий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласковец Анатолий Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1938

Дата смерти

04.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1938

Отец: Сысоев Вениамин Селиванович (Селивестрович

Мать: Сысоева Анна Павловна

Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласковец Надежда

Рождение ребёнка
12.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласковец Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ласковец Надежда

Смерть
04.08.2014
Причина смерти: хроническая ишемическая болезнь сердца 125.1
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