Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

С 1905 по 1906 г.р.
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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1905 по 1906

Сын: Высоцкий Борис Михайлович

Отец ребёнка: Высоцкий Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Высоцкий Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высоцкий Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высоцкий Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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