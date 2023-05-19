Сикалова (Наговицына) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сикалова (Наговицына) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

14.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1980

Отец: Наговицын Сергей Юрьевич

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1998

Дочь: Ситдикова Оксана Андреевна

Отец ребёнка: Сикалов Андрей Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.2008

Дочь: Сикалова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Сикалов Андрей Александрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сикалов Андрей Александрович