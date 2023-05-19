Сикалова (Наговицына) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1980
Отец: Наговицын Сергей Юрьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1998
Дочь: Ситдикова Оксана Андреевна
Отец ребёнка: Сикалов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
24.07.2008
Дочь: Сикалова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Сикалов Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно