Бетехтин Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Бетехтин Данило (Данил) Лукич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Федора Лукинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Жерихина Параскева Лукинична
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно