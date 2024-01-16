Бетехтин Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетехтин Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мать ребёнка: ?

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Федора Лукинична

Мать ребёнка: ?

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Жерихина Параскева Лукинична

Мать ребёнка: ?

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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