Егельский Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1973
Бракосочетание
20.08.1994
Рождение ребёнка
29.12.1996
Дочь: Егельская Виктория Александровна
Мать ребёнка: Егельская Светлана Анатольевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1998
Сын: Егельский Артем Александрович
Мать ребёнка: Егельская Светлана Анатольевна
Белово, Беловский, Кемеровская область