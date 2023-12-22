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Егельский Александр Васильевич

Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

13.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1973

Отец: Егельский Василий Михайлович

Мать: Егельская Валентина Сергеевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
20.08.1994

Жена: Егельская Светлана Анатольевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.12.1996

Дочь: Егельская Виктория Александровна

Мать ребёнка: Егельская Светлана Анатольевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1998

Сын: Егельский Артем Александрович

Мать ребёнка: Егельская Светлана Анатольевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
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