Зашихина Феврония Антипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти04.05.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Зашихин Петр Ильин
Отец ребёнка: Зашихин Илья Степанов
По браку Перепись 1897 г. Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 29
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.
Дочь: Зашихина Ирина Ильина
Отец ребёнка: Зашихин Илья Степанов
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 29
Восприемник
20.08.1889
Сюрсовай, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
плёнка 2038983, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1894
От старости плёнка 2038982, стр. 861