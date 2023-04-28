Зашихина Феврония Антипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихина Феврония Антипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

04.05.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Вычислено 1863 г.р.
Вычислено 1866 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Зашихин Петр Ильин

Отец ребёнка: Зашихин Илья Степанов

По браку Перепись 1897 г. Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 29
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.

Дочь: Зашихина Ирина Ильина

Отец ребёнка: Зашихин Илья Степанов

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 29
Восприемник
20.08.1889
Сюрсовай, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
плёнка 2038983, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зашихин Илья Степанов

Смерть
04.05.1894
От старости плёнка 2038982, стр. 861
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