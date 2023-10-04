Сванбаева Альфия Фариддуновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сванбаева Альфия Фариддуновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2007

Сын: Сванбаев Валихан Олжасович

Отец ребёнка: Сванбаев Олжас Еркинович

Рождение ребёнка
18.09.2009

Дочь: Сванбаева Мариам Олжасовна

Отец ребёнка: Сванбаев Олжас Еркинович

Рождение ребёнка
11.09.2013

Дочь: Сванбаева Надя Олжасовна

Отец ребёнка: Сванбаев Олжас Еркинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сванбаев Олжас Еркинович

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