Сванбаева Альфия Фариддуновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.2007
Сын: Сванбаев Валихан Олжасович
Отец ребёнка: Сванбаев Олжас Еркинович
Рождение ребёнка
18.09.2009
Дочь: Сванбаева Мариам Олжасовна
Отец ребёнка: Сванбаев Олжас Еркинович
Рождение ребёнка
11.09.2013
Дочь: Сванбаева Надя Олжасовна
Отец ребёнка: Сванбаев Олжас Еркинович
Бракосочетание
Неизвестно