Русначенко Никита Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русначенко Никита Лукьянович

Место рождения

Ананьев, Одеська область

Дата рождения

29.05.1896

Дата смерти

27.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1896

Отец: Русначенко Лукьян

Мать: не указана

Ананьев, Одеська область
Рождение ребёнка
08.11.1921

Сын: Руснак Михаил Никитович

Мать ребёнка: Русначенко Нина

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
1924

Сын: Руснак Иван

Мать ребёнка: Русначенко Нина

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
06.11.1929

Дочь: Иовица Мария

Мать ребёнка: Русначенко Нина

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руснак Николай

Мать ребёнка: Русначенко Нина

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снежинская Татьяна

Мать ребёнка: Русначенко Нина

Ананьев, Одесская область, Украина
Смерть
27.11.1937
Соловецкие острова, Архангельская обл., Россия
Русначенко Никита Лукьянович (1896) Дата рождения: 1896 г. Место рождения: г. Ананьев, Херсонская губ. Пол: мужчина Осуждение: 27 ноября 1937 г. Приговор: ВМН Архивное дело: 12495 - УСБУ в Одесской об... Показать все
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