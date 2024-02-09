Русначенко Никита Лукьянович
Место рождения
Дата рождения29.05.1896
Дата смерти27.11.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1896
Отец: Русначенко Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1921
Мать ребёнка: Русначенко Нина
Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Руснак Иван
Мать ребёнка: Русначенко Нина
Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
06.11.1929
Дочь: Иовица Мария
Мать ребёнка: Русначенко Нина
Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руснак Николай
Мать ребёнка: Русначенко Нина
Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снежинская Татьяна
Мать ребёнка: Русначенко Нина
Ананьев, Одесская область, Украина
Смерть
27.11.1937
Соловецкие острова, Архангельская обл., Россия
Русначенко Никита Лукьянович (1896) Дата рождения: 1896 г. Место рождения: г. Ананьев, Херсонская губ. Пол: мужчина Осуждение: 27 ноября 1937 г. Приговор: ВМН Архивное дело: 12495 - УСБУ в Одесской об... Показать все