Плешаков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешаков Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1915 и 1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1915 и 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1940 и 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Нина Константиновна

Sherlovaya Gora, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Нина Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
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