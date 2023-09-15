Плешаков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1915 и 1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1915 и 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешакова Нина Константиновна
Sherlovaya Gora, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешакова Нина Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно