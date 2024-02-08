Кравцов Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.2003
Дочь: Кравцова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кравцова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.11.2004
Дочь: Кравцова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Кравцова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.2017
Дочь: Кравцова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Кравцова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно