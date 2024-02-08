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Кравцов Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2003

Дочь: Кравцова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кравцова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.2004

Дочь: Кравцова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Кравцова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.2017

Дочь: Кравцова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Кравцова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Елена Николаевна

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