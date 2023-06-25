Утяганова (Фаттахова) Ильмира Ринатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утяганова (Фаттахова) Ильмира Ринатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаттахов Ринат Варисович

Мать: Фаттахова Райса Фаритовна

Рождение ребёнка
08.09.1999

Сын: Жданов Руслан Фаилевич

Отец ребёнка: Жданов Фаиль

Рождение ребёнка
28.04.2018

Дочь: Утяганова Рената Рифатовна

Отец ребёнка: Утяганов Рифат Саитович

Рождение ребёнка
24.09.2021

Дочь: Утяганова Руфина Рифатовна

Отец ребёнка: Утяганов Рифат Саитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утяганов Рифат Саитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Фаиль

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