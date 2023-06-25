Утяганова (Фаттахова) Ильмира Ринатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1999
Отец ребёнка: Жданов Фаиль
Рождение ребёнка
28.04.2018
Дочь: Утяганова Рената Рифатовна
Отец ребёнка: Утяганов Рифат Саитович
Рождение ребёнка
24.09.2021
Дочь: Утяганова Руфина Рифатовна
Отец ребёнка: Утяганов Рифат Саитович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Фаиль