Вильгельм (Василий) Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильгельм (Василий) Львович

Вильгельм (Василий) Львович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1840

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1840

Отец: Лев

Мать: Вильгельмина

Рождение ребёнка
10.04.1874

Дочь: Юлия Вильгельмовна

Мать ребёнка: Мариам (Мария) Ивановна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
02.02.1876

Сын: Ганзен Алексей Вильгельмович

Мать ребёнка: Мариам (Мария) Ивановна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мариам (Мария) Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close