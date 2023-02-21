Вильгельм (Василий) Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1840
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1840
Отец: Лев
Мать: Вильгельмина
Рождение ребёнка
10.04.1874
Дочь: Юлия Вильгельмовна
Мать ребёнка: Мариам (Мария) Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1876
Сын: Ганзен Алексей Вильгельмович
Мать ребёнка: Мариам (Мария) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мариам (Мария) Ивановна