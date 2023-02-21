Сазонова (Голубева) Прасковья Павловна
Место рожденияБлижевичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Павел
Мать: Голубева Любовь
Ближевичи
Рождение ребёнка
09.05.1918
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сазонов Василий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Сазонов Василий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сазонов Василий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сазонов Василий Архипович
Смерть
Неизвестно