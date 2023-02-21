Сазонова (Голубева) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Голубева) Прасковья Павловна

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Место рождения

Ближевичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Павел

Мать: Голубева Любовь

Ближевичи
Рождение ребёнка
09.05.1918

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сазонов Василий Архипович

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Сазонов Василий Архипович

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сазонов Василий Архипович

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сазонов Василий Архипович

Смерть
Неизвестно
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