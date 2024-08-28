Петров Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
В браке 2 детей: Наталья Григорьевна, Владимир Григорьевич. Внуки: дети Натальи: Мария Внуки: дети Владимира: Григорий и Алена.