Петров Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Георгий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Соколкина) Марина Дмитриевна

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
В браке 2 детей: Наталья Григорьевна, Владимир Григорьевич. Внуки: дети Натальи: Мария Внуки: дети Владимира: Григорий и Алена.

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