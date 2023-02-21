Сотникова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кузнецова Александра Павловна
Отец ребёнка: Сотников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Сотников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Сотников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1911
Сын: Сотников Емельян Павлович
Отец ребёнка: Сотников Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно