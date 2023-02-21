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Сотникова Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кузнецова Александра Павловна

Отец ребёнка: Сотников Павел Васильевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сотников Егор Павлович

Отец ребёнка: Сотников Павел Васильевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сотников Лукиан Павлович

Отец ребёнка: Сотников Павел Васильевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1911

Сын: Сотников Емельян Павлович

Отец ребёнка: Сотников Павел Васильевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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