Серегин Михаил Сергеев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Серегин Сергей Яковлев
Мать: Серегина Марфа
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Серегина Ирина Прокофьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Серегин Александр Михайлов
Мать ребёнка: Серегина Ирина Прокофьева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Серегина Ирина Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853