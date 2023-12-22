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Серегин Михаил Сергеев

Место рождения

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Серегин Сергей Яковлев

Мать: Серегина Марфа

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Серегин Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Серегина Ирина Прокофьева

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Серегин Александр Михайлов

Мать ребёнка: Серегина Ирина Прокофьева

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Серегина Ирина Прокофьева

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серегина Ирина Прокофьева

Место жительства
Неизвестно
Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1853
Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
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