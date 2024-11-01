Васильев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Никифорова) Анна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Николаев Ананий
Мать ребёнка: (Никифорова) Анна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Николаев Ефим
Мать ребёнка: (Никифорова) Анна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Николаева) Даръя
Мать ребёнка: (Никифорова) Анна
Рождение ребёнка
26.05.1801
Сын: Николаев Игнатий
Мать ребёнка: (Никифорова) Анна
Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно