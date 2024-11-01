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Васильев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Никифорова) Анна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Николаев Ананий

Мать ребёнка: (Никифорова) Анна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Николаев Ефим

Мать ребёнка: (Никифорова) Анна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Николаева) Даръя

Мать ребёнка: (Никифорова) Анна

Рождение ребёнка
26.05.1801

Сын: Николаев Игнатий

Мать ребёнка: (Никифорова) Анна

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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