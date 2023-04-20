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Хорошев Александр Станиславович
Хорошев Александр Станиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Хорошев Станислав Александрович
Мать
Лоншакова Валентина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Хорошев Станислав Александрович
Мать:
Лоншакова Валентина Ивановна
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