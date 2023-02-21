Водолага (Малакеева) Анастасия Павловна
Место рожденияХарьковская губерния, Харьковский уезд, Карасевская волость
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти07.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Малака Павел Иванович
Мать: Малака Мария Евдокимовна
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Карасевская волость
Бракосочетание
08.11.1895
Рождение ребёнка
06.03.1904
Сын: Водолага Григорий Иванович
Отец ребёнка: Водолага Иван Семенович
Дуванка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1957
Причина смерти: жолчно-каменная болезнь