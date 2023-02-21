Водолага (Малакеева) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолага (Малакеева) Анастасия Павловна

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Место рождения

Харьковская губерния, Харьковский уезд, Карасевская волость

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

07.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Малака Павел Иванович

Мать: Малака Мария Евдокимовна

Харьковская губерния, Харьковский уезд, Карасевская волость
Бракосочетание
08.11.1895

Муж: Водолага Иван Семенович

Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Водолага Григорий Иванович

Отец ребёнка: Водолага Иван Семенович

Дуванка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
07.04.1957
Харьков, Харківська область
Причина смерти: жолчно-каменная болезнь
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