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Сагитов Шарафутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Хаметев Сагит

Мать: Демьёва Рахима

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Шарафутдинова Газельбану

Мать ребёнка: Катилова Шамсибану

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шарафутдинов Камалетдин

Мать ребёнка: Катилова Шамсибану

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шарафутдинова Афзялниса

Мать ребёнка: Катилова Шамсибану

Рождение ребёнка
08.12.1852

Сын: Шарафутдинов Низамутдин

Мать ребёнка: Катилова Шамсибану

Рождение ребёнка
16.04.1856

Сын: Шарафутдинов Жамалетдин

Мать ребёнка: Катилова Шамсибану

Рождение ребёнка
16.12.1857

Дочь: Шарафутдинова Биби Гайша

Мать ребёнка: Катилова Шамсибану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катилова Шамсибану

Место жительства
Неизвестно
Студеный ключ(Старая Амзя)
Смерть
Неизвестно