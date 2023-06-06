Сагитов Шарафутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Хаметев Сагит
Мать: Демьёва Рахима
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Шарафутдинова Газельбану
Мать ребёнка: Катилова Шамсибану
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Катилова Шамсибану
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шарафутдинова Афзялниса
Мать ребёнка: Катилова Шамсибану
Рождение ребёнка
08.12.1852
Мать ребёнка: Катилова Шамсибану
Рождение ребёнка
16.04.1856
Мать ребёнка: Катилова Шамсибану
Рождение ребёнка
16.12.1857
Дочь: Шарафутдинова Биби Гайша
Мать ребёнка: Катилова Шамсибану
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катилова Шамсибану
Место жительства
Неизвестно
Студеный ключ(Старая Амзя)
Смерть
Неизвестно