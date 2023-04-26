Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1804 и 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1803 и 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Галинский Каленик Симеонов

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Галинский Павел Симеонов

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Галинский Сидор Симеонов

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839

Дочь: Галинская Ксения Симеонова

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Галинский Филип Симеонов

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Галинский Григорий Симеонов

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Дочь: Галинская Глафира Симеонова

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Галинская Анна Симеонова

Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галинский Симеон Танасов

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