Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1804 и 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Галинский Каленик Симеонов
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839
Дочь: Галинская Ксения Симеонова
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Галинский Григорий Симеонов
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Дочь: Галинская Глафира Симеонова
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Галинская Анна Симеонова
Отец ребёнка: Галинский Симеон Танасов
Бракосочетание
Неизвестно