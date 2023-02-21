Леви Евгений Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леви Евгений Игоревич

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.11.1949

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949

Отец: Леви Игорь Леонидович

Мать: Леви Эмилия Козьмовна

Россия
Бракосочетание
20.04.1973

Жена: Леви Инна Аркадьевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леви Инна Аркадьевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1979

Дочь: Лена

Мать ребёнка: Леви Инна Аркадьевна

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
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