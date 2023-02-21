Леви Евгений Игоревич
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949
Отец: Леви Игорь Леонидович
Мать: Леви Эмилия Козьмовна
Россия
Бракосочетание
20.04.1973
Жена: Леви Инна Аркадьевна
Рождение ребёнка
15.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леви Инна Аркадьевна
Рождение ребёнка
20.08.1979
Дочь: Лена
Мать ребёнка: Леви Инна Аркадьевна
Место жительства
Неизвестно