Шувалова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1953

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953

Отец: Санников Михаил Иванович

Мать: Санникова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1976

Дочь: Жуйкова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Шувалов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
03.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувалов Николай Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
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