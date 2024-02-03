Шувалова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953
Рождение ребёнка
25.01.1976
Дочь: Жуйкова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Шувалов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
03.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шувалов Николай Алексеевич
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика