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Домнин Василий Григорьев

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

07.03.1805

Дата смерти

24.09.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1805

Отец: Домнин Григорий Алексеев

Мать: Домнина Мавра Сидорова

г. Белорецк
Крещение
12.03.1805
г. Белорецк
Бракосочетание
20.01.1825

Жена: Домнина Евгения Иванова

г. Белорецк
Рождение ребёнка
18.07.1837

Сын: Домнин Илья Васильев

Мать ребёнка: Домнина Евгения Иванова

г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Нил Авдотий Сулимов
Смерть
24.09.1841
г. Белорецк
Похороны
27.09.1841
г. Белорецк
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