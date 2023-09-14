Домнин Василий Григорьев
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения07.03.1805
Дата смерти24.09.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1805
Отец: Домнин Григорий Алексеев
Мать: Домнина Мавра Сидорова
г. Белорецк
Крещение
12.03.1805
г. Белорецк
Бракосочетание
20.01.1825
Жена: Домнина Евгения Иванова
г. Белорецк
Рождение ребёнка
18.07.1837
Сын: Домнин Илья Васильев
Мать ребёнка: Домнина Евгения Иванова
г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Нил Авдотий Сулимов
Смерть
24.09.1841
г. Белорецк
Похороны
27.09.1841
г. Белорецк