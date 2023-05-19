Ревякина (Карсакова) Ефимия Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина (Карсакова) Ефимия Дементьева

Место рождения

Марьино, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьино, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ревякин Харитон Крысанфович

Отец ребёнка: Ревякин Крысанф Леонтиевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Ревякин Фёдор Крысанфович

Отец ребёнка: Ревякин Крысанф Леонтиевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Крысанф Леонтиевич

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1770
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