Ревякина (Карсакова) Ефимия Дементьева
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ревякин Харитон Крысанфович
Отец ребёнка: Ревякин Крысанф Леонтиевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Ревякин Фёдор Крысанфович
Отец ребёнка: Ревякин Крысанф Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770